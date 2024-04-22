شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تحذر أصحاب المخابز السياحية من التلاعب في سعر ووزن الرغيف.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب المخابز السياحية من التلاعب في الأسعار المقررة للخبز السياحي والفينو، أو الوزن أو البيع بأزيد من السعر المعلن، حيث سيتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفى حالة تكرار المخالفات سيتم غلق المخبز.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والرغيف وزن 80 جراما بـ 150 قرشا ووزن 40 جراما بـ 75 قرشا ووزن 25 جراما 50 قرشا، ورغيف الفينو بـ 150 قرشا وزن 50 جراما و 100 قرشا وزن 35 جراما.

على جانب آخر تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية على المخابز لمتابعة مدى الالتزام بإنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية وأيضا الالتزام بالأسعار المقررة ووزن الخبز.