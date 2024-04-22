شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء البحريني" يشيد بنتائج زيارة الملك حمد إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء البحريني أهمية المباحثات الرسمية التي أجراها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بنتائج زيارة الملك حمد إلى مصر على صعيد تحقيق المزيد من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين، وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية.



وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني، اليوم الإثنين في قصر القضيبية، برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حيث أشاد المجلس كذلك بنتائج الاجتماع الذي عقده الملك حمد مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، منوها بأهمية زيارته إلى الأردن على صعيد تحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين.



وتابع المجلس ما تم على صعيد حصر الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار وتعويض المتضررين، والتوجيهات بحصر المناطق التي شهدت تجمعا لمياه الأمطار وإخضاعها لبرامج التطوير على صعيد البنية التحتية وشبكات تصريف المياه، وضمان أن تكون بالمعايير والكفاءة اللازمة للاستجابة لمختلف الظروف.