البابا تواضروس: توقف اجتماع الأربعاء طوال فترة الـ50 المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، في ختام اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته مساء اليوم، عن توقف الاجتماع طوال فترة الخمسين المقدسة، على أن يعود للانعقاد مع بداية صوم الرسل، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة بعد عيد القيامة تنشغل الأسر بالامتحانات، معربًا عن أمنياته للطلبة بالنجاح.

يذكر أن البابا تواضروس، هنأ منذ قليل، بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي يُحتفل به غدًا (٢٥ أبريل) مشيرًا إلى سيناء جزء غالٍ من أرض مصر، جاهدت الدولة عسكريًّا وسياسيًّا حتى استعادتها بالكامل.

اقرأ أيضًا:

رخصة ذهبية.. قرارات حكومية جديدة بشأن مدينة رأس الحكمة

الحكومة توافق على 11 قرارًا جديدًا.. تعرف عليها

من شديد الحرارة لأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تأكيداً لمصراوي.. السياحة: زيادة 35 ألف جنيه في برامج الحج البري (تفاصيل)