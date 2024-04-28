خناقة وطلق خرطوش.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل فرد أمن بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، ملابسات واقعة مقتل عامل خلال مشاجرة وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل – مقيم بدائرة المركز مصابة بعيار ناري.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده نجار - مقيم بذات العنوان قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وعامل - مقيم بذات العنوان بدائرة المركز أطلق خلالها الأخير عيار ناري تجاه نجله من بندقية خرطوش كانت بحوزته وذلك لخلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام، تم ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.