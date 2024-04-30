شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غلق باب التقدم لمسابقة التأليف والترجمة فى الثقافة العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا باب التقدم لمسابقة " التأليف والترجمة فى الثقافة العلمية " اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، وذلك من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية https://2u.pw/mXuIqCZ، برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وتتمثل شروط المسابقة فى الأتى :-

1- أن يتناول المقترح أحد الموضوعات العلمية الحديثة التي تهم المجتمع.

2- أن يوثق المقترح معلومات ثقافية تهم فئات طلابية أو بحثية بالمجتمع.

3- الالتزام بذكر المصادر والمراجع العلمية المستخدمة.

4- أن تكون هذه المراجع متنوعة ومتواجدة بشكل يُمكن الاطلاع عليها.

5- أن تكون لغة المقترح رشيقة سهلة واضحة دقيقة الصياغة.

6- ألا يكون لدور نشر أخرى حقوق في المقترح.

7- ولا يجوز نشره لأي جهة أخرى بغير موافقة الأكاديمية.

وتعد المسابقة العلمية في التأليف والترجمة إحدى آليات الأكاديمية لنشر ثقافة العلوم والابتكار، وتقديم العلوم في صورة مبسطة، تصل بسهولة إلى جميع أفراد المجتمع، وخاصة الفئات الطلابية منه، بشقيها المدرسي والجامعي، بغية تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي، وتستهدف الأكاديمية تزويد المكتبة العلمية المصرية بعدد من الكتب العلمية والترجمات التي تسد الفجوة في العلوم الحديثة والمجالات العلمية الجديدة، والتي تتيح الفرصة لتأسيس جيل متعلم ومبدع ومثقف علميًّا وملم بكل جديد في مجال العلوم والتكنولوجيا، وهو ما يمكنه من أن يحمل فوق كاهله أمانة الحفاظ على الوطن ومكتسباته، ويعرف الشباب وطلاب المدارس بكل ما هو جديد بلغة علمية شيقة ومحكمة.