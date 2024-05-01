"تحيا مصر": وصول قافلة المساعدات الإغاثية الخامسة للجانب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق تحيا مصر وصول قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، اليوم الأربعاء ، إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، من خلال جسر الإغاثة البري عبر معبر رفح المصري إلى قطاع غزة.

وذكر الصندوق -في بيان اليوم - أنه سيتم توزيعها وفقًا لأولويات واحتياجات الأطفال والأسر بالقطاع، حيث ضمت القافلة 115 شاحنة محملة بـ1840 طنًا من المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية، وكراتين المواد الغذائية الأساسية.

وأوضح أن القوافل تضمنت أيضًا كميات هائلة من الأرز، والدقيق، والزيوت، والمسلى، والمكرونة، والمعلبات سريعة التحضير، والتمور، والأجبان، والألبان، والمياه المعدنية، والعصائر وغيرها من المواد التي تشكل ضرورةً أساسية للنظام الغذائي.

يذكر أن صندوق تحيا مصر قد خصص الحساب رقم (037037 - إغاثة أهل غزة) في كل البنوك من داخل وخارج مصر بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلًا عن استقبال المساهمات عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org لإغاثة أهل غزة، وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني بشتى المجالات.