"همام" يطلب طلاق زوجته : "بتبيع عفش البيت عشان تشتري ترامادول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم"همام. ح"، 36 سنة، مندوب مبيعات، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها طلاق زوجته، مبرراً طلبه "طلعت مدمنة ترامادول وسننها كلها وقعت.. بتبيع عفش البيت عشان تشتري برشام".

قال الزوج في دعواه التي حملت رقم 1670 لسنة 2023: تعرفت على زوجتي من خلال بعض الأقارب في مناسبة خاصة، ومن بعدها تولدت بيننا مشاعر عاطفية جعلتني أتمسك بالزواج منها، وبعد مرور عام ونصف تمت الزيجة بالفعل التي استمرت نحو 4 سنوات بدون إنجاب أطفال.

يضيف "همام" قائلاً: "تظاهرت زوجتي أمامي بالحب والطيبة والاحترام، فزوجتي من السيدات التي لا تحب النزول إلى الشارع وتظل بمنزلها طوال اليوم، وذلك الحال جعلني أشعر بصحة اختياري لها فتركتها تفعل ما تريد بحياتها".

يكمل الزوج حديثه: "ذات يوم لاحظت وجود زوجتي رفقة إحدى السيدات ذات السمعة غير الجيدة بالمنطقة، فتحدثت معها للابتعاد عنها لكنها لا تريد الاستماع الكلام، فقمت بعرض الأمر على أسرتها بعدما وجدتها في حالة غير طبيعية" وزنها بينزل وسننها وقعت"".

يضيف الزوج: لاحقًا علمت أن زوجتي مدمنة للترامادول فحذرتها من هذا الطريق وضرورة الابتعاد عن تناول هذا البرشام "بتبيع عفش البيت عشان تشتري البرشام"، لكنها لم تنتبه لحديثي، فطالبت والدها بإنهاء علاقتنا بالطلاق لكنه رفض.

يختتم: بعدها لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس وأقمت دعوى طلاق للضرر منها لاستحالة المعيشة معها، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.