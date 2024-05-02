منع بلوجر شهير من دخول نقابة الصحفيين بسبب 3 أطباق كشري - ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أصدرت نقابة الصحفيين، قرارًا بمنع البلوجر عمرو بيلا، من دخولها كضيف بعد أن بث مقطع فديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك تناول فيه مقارنة بين 3 أطباق كشري كان قد أقدم على شرائها من 3 مطاعم شهيرة قبل دخوله نقابة الصحفيين.

وأشاد البلوجر، خلال مقطع الفيديو، بأحد الأطباق، وعبر عن إعجابه بالثاني وانتقد الأخير، مما أثار حالة من الغضب لاستخدامه نقابة الصحفيين في الدعاية الإعلانية.

ومن جانبه كشف جمال عبد الرحيم، سكرتير نقابة الصحفيين، ملابسات الواقعة التي ارتكبها البلوجر الشهير داخل مقر النقابة.

وقال "عبد الرحيم"، خلال تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، إن قرار منع البلوجر من دخول نقابة الصحفيين جاء بعد نشره لمقطع الفيديو المشار إليه عبر صفحته على فيس بوك.

وأضاف: البلوجر ليس عضوًا بنقابة الصحفيين ولا يمس النقابة بصلة ودخوله المتكرر للنقابة كان كضيف بصحبة 3 من أعضاء النقابة.

ولفت "عبد الرحيم"، إلى أن أعضاء النقابة الـ3 والأصدقاء لعمرو بيلا، تم إحالتهم للتحقيق من قبل مجلس النقابة، وجار الآن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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