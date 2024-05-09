مساء الجمعة.. الجيزة: قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الحوامدية، مساء الجمعة الموافق 10 مايو 2024، لإصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي قطر 700 مم بشارع الساحة.

وأضافت "الجيزة"، بحسب بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بأعمال إصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي قطر 700 مم بشارع الساحة بالحوامدية، وهو ما يستلزم تحويل خط مياه الشرب قطر 250 مم، المتعارض مع الأعمال.

وأوضحت المحافظة، أن ذلك يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقطع المياه عن: قرية أم خنان، غرب السكة الحديد بالحوامدية" وذلك لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء الجمعة 10 مايو وحتى السادسة صباح السبت 11 مايو؛ لإتمام أعمال الربط.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه؛ لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حال طلبها يجب الاتصال بالخط الساخن 125.

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