قرار جمهوري بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادار اليوم الخميس، قرارًا جديدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب الجريدة الرسمية، حمل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 149 لسنة 2024، ونص على إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

وجاء نص القرار كالتالي:

المادة الأولى:

- ينشأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مـن مؤسسـات المجتمـع الأهلي المصرية والأشخاص الاعتبارية الخاصة والعامة الآتية:

صندوق تحيا مصر.

مكتبة الإسكندرية.

الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الهيئة العامة للاستعلامات.

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جامعة القاهرة.

المعهد القومى للأورام.

أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.

الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

مؤسسة أهل مصر.

بنك الشفاء المصرى.

بنك الطعام المصرى.

جمعية الأورمان.

جمعية الباقيات الصالحات.

جمعية رسالة للأعمال الخيرية.

جمعية رعاية مرضى الكبد.

جمعية مسجد دكتور مصطفى محمود.

مؤسسة صناع الخير للتنمية.

مؤسسة أبوالعينين للنشاط الاجتماعى والخيرى.

مؤسسة حياة كريمة.

مؤسسة راعى مصر للتنمية.

مؤسسة صناع الحياة مصر.

مؤسسة كير مصر.

مؤسسة مجدى يعقوب.

مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية.

مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع.

مؤسسة مصر الخير.

بيت الزكاة والصدقات.

مؤسسة جمال الجارحى للتنمية المجتمعية.

مؤسسة الجود.

المؤسسة الصديقية.

مؤسسة العربى لتنمية المجتمع.

مؤسسة أبوهشيمة الخير.

مؤسسة بهية.

المادة الثانية:

تدعى الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطنى للعمل الاهلـى التنموى للانعقاد في يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، وذلك في مقر التحالف في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العامة سنًا.

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