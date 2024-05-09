"رفضوا خطبتها".. فتاة تلقي نفسها من الطابق الرابع بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أمرت النيابة المختصة، بتشريح جثة مراهقة ألقت نفسها من الطابق الرابع بدائرة قسم شرطة السلام، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية؛ وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثاني من العمر بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة الفتاة، مصابة بتهشم بالجمجمة وتم نقلها لمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتبين من التحريات أن أهلها رفضوا خطبتها.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.