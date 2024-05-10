"سويلم": الترتيب لإنشاء متحف لـ "الري" بمبنى الوزارة في العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى ، نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة.

وفى بداية اللقاء، بحسب بيان الوزارة، اليوم الجمعة، رحب الدكتور سويلم بسانز، معربًا عن سعادته بزيارتها لمقر وزارة الموارد المائية والرى بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو ما يعد فرصة لتفقد المكتبة المركزية بالوزارة والموقع المقترح لإنشاء متحف للري بمقر الوزارة.

وأشار "سويلم"، لما تمتلكه مصر من تراث طويل فيما يتعلق بالري، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة فى وضع تقنيات الري تعد من بين الأقدم في التاريخ، ولذلك فهناك أهمية كبيرة لقيام منظمة اليونسكو بحماية التراث العالمي للري فى مصر بدعم وزارة الموارد المائية والري في إنشاء متحف للرى من خلال "برنامج متحف المياه" التابع لليونسكو؛ للحفاظ على تراث الوزارة وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه، ودعم الوزارة في الحفاظ على منشآت الري ذات الطابع التراثي باعتباره أحد محاور التعاون مع اليونسكو، ودعم الوزارة في ترميم الوثائق التاريخية الهامة "الكتب والخرائط والتقارير والصور"، وذلك في ظل ما تمتلكه اليونسكو من إمكانيات متميزة في هذا المجال، والمساهمة في إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر، والاستفادة أيضا من برنامج "ذاكرة العالم" التابع لليونسكو فى توثيق منشآت الري الأثرية والتعريف بتراث الري في مصر.

وأشاد وزير الري، بالقرار الصادر مؤخرًا عن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو بإجماع أعضائه وبدعم الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 194 دولة، ويتضمن دعم الدول أعضاء المنظمة للمبادرة الدولية لدعم التكيف والصمود في قطاع المياه في مواجهة التغير المناخي AWARe، مؤكدًا على أهمية استمرار دعم اليونسكو للمبادرة، وتوفير التمويلات اللازمة لتدريب ورفع قدرات العاملين في قطاع المياه بالدول الإفريقية وعرض احتياجات الدول من المشروعات المقترحة للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه.

كما أشاد وزير الموارد المائية، أيضًا برعاية منظمة اليونسكو لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى التابع للوزارة، مشيرًا إلى رغبة الوزارة فى تعزيز التعاون مع اليونسكو؛ للاستمرار فى تطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين فى مجال المياه سواء من المصريين أو الأفارقة؛ للاستفادة من القدرات المتميزة التي تمتلكها المنظمة والاستفادة في نفس الوقت من القدرات اللوجستية المتميزة التي تمتلكها الوزارة والمتمثلة في مركز التدريب الإقليمي والذي تم تدشينه ليصبح مركزاً افريقيا للمياه والتكيف المناخي، حيث يمكن الإستفادة من قدرات اليونسكو فى مجال تحليل البيانات لتحسين جودة البرامج التدريبية المنفذة بالمركز ، والاستفادة أيضا من "منصة اليونسكو" لتوفير تمويلات للدورات التدريبية.

وعقب اللقاء، تفقدت نوريا سانز، المكتبة المركزية بالوزارة للتعرف على ما تحتويه من مقتنيات هامة، وتم عقد اجتماع مع عدد من مسؤولي الوزارة للترتيب لإنشاء متحف بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتفقد عدد من المواقع المقترح إنشاء المتحف بها.

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