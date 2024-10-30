هيئة الدواء: مشروع "التعقب الدوائي" يمنع تداول الأدوية المقلدة أو الفاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مشروع "التعقب الدوائي" يهدف إلى حماية صحة المواطنين من خلال ضمان جودة وسلامة الأدوية.

وقال "رجائي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية" المحور" اليوم الثلاثاء: بفضل هذا المشروع، يمكن للمرضى التأكد من أن الدواء الذي يشترونه أصلي وغير مغشوش، وذلك عن طريق فحص رمز الاستجابة السريعة (QR code) الموجود على العبوة باستخدام تطبيق على الهاتف المحمول.

وأضاف رجائي: كل عبوة دواء الآن تحتوي على رمز فريد حول معلومات مهمة مثل تاريخ الإنتاج والصلاحية ومكان التصنيع، وهذا الرمز يسمح بتتبع الدواء من المصنع وحتى وصوله إلى الصيدلية، مما يضمن عدم تلاعب بأي من مراحل التوزيع.

وتابع: لضمان نجاح مشروع "التعقب الدوائي"، يجب على جميع الصيدليات تجهيز نفسها بالأجهزة والبرامج اللازمة لقراءة رموز الاستجابة السريعة وتسجيل البيانات، وهذا الإجراء سيساعد في مراقبة حركة الأدوية ومنع دخول الأدوية المقلدة أو الفاسدة إلى السوق.