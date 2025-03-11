شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء في "ملتقى إدراك": الوعي المجتمعي سلاح استراتيجي لحماية الأمن القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معهد إعداد القادة بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق فعاليات ملتقى إدراك للقاءات الحوارية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، حيث عقدت الجلسة الحوارية الأولى حول "الأمن القومي المصري وارتباطه بالقضايا المجتمعية المختلفة" حضورًا لافتًا لنخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التعليم، الإعلام، الفنون، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والإدارة الاستراتيجية والعسكرية، الذين أكدوا على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف القطاعات لتعزيز الأمن القومي والاستقرار الوطني في مصر.

تأتي هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وتحت إشراف الدكتور حسام الدين الشريف والدكتور محمد عبد الفتاح، وكيلي المعهد، في إطار حرص الوزارة على بناء وعي الطلاب وتعزيز ثقافة الحوار والانتماء الوطني خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور كريم همام على أهمية إدراك الشباب للتحديات التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العالي، يولي اهتمامًا خاصًا بالحوار البناء مع الشباب من خلال ملتقى إدراك.

وأوضح همام أن مسؤولية المعهد تتمثل في شرح ما يجري داخليًا وخارجيًا لشباب الجامعات والمعاهد العليا باعتبارهم عماد المجتمع وقادة المستقبل في ظل قيادة سياسية تؤمن بدور الشباب في بناء غد أفضل.

وافتتح الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، اللقاء الحواري بكلمة أوضح فيها أن مفهوم الأمن القومي يتجاوز الجوانب العسكرية والسياسية ليشمل الوعي المجتمعي والهوية الوطنية والتحديات الفكرية والاجتماعية، مشددًا على أهمية مواجهة الشائعات وتعزيز قيم الولاء والانتماء في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وقدم الأستاذ أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، رؤية شاملة حول الدور المحوري للإعلام في تشكيل الرأي العام وتعزيز الأمن القومي، مؤكدًا أن الإعلام المصري يتحمل مسؤولية كبيرة في نقل الحقيقة والتصدي للشائعات التي تستهدف زعزعة استقرار الدولة.

وشدد أيوب على ضرورة تطوير الخطاب الإعلامي ليواكب المتغيرات العالمية، معتبرًا أن الإعلام الوطني القوي هو الدرع الواقي للمجتمع ضد محاولات التأثير السلبي.

وأبرزت الدكتورة رشا يحيى، الأستاذ بأكاديمية الفنون، الدور الحيوي للفنون في تعزيز الهوية الثقافية وترسيخ الأمن القومي، موضحة أن المسرح والفن التشكيلي والسينما تُعد أدوات فعالة في بناء الوعي الوطني وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الجديدة. وأكدت على أن الفنون ليست مجرد وسيلة ترفيهية، بل هي قوة ناعمة تسهم في تشكيل الوعي العام وترسيخ القيم الوطنية.

وتطرقت الدكتورة نيڤين مكرم لبيب، أستاذ الذكاء الاصطناعي ورئيس قسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي، مشيرة إلى أنه سلاح ذو حدين يمكن أن يعزز الأمن والاستقرار أو يمثل مصدرًا للتهديد إذا أُسيء استخدامه. وشددت على ضرورة وضع استراتيجيات للتحكم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في مكافحة الجريمة وتحليل البيانات الأمنية وتعزيز الأمن السيبراني، بدلاً من تركها دون رقابة مما قد يفتح المجال للاختراقات المتباينة والتي تهدد استقرار الدول والمجتمعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن صلاح، أستاذ القانون الدولي العام بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على الدور الحيوي للأكاديميات العسكرية في إعداد كوادر مؤهلة لحماية الأمن القومي، موضحًا أن هذه المؤسسات لا تقتصر على التدريب العسكري فقط، بل تسهم في بناء قادة يمتلكون الوعي الاستراتيجي والقدرة على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

واستعرض الدكتور عبد الحميد يحيى، أستاذ الإدارة والتنمية البشرية في الجامعات المصرية، نجاح السياسات المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية والإقليمية، موضحًا دورها في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.

بينما تناول الفنان حسين نوح أهمية الفن التشكيلي في بناء الوعي الوطني والتصدي لحملات التشويه الفكرى.

وتم فتح باب الحوار مع الطلاب المشاركين لمناقشة هذه القضايا المجتمعية، حيث أظهروا وعيًا كاملاً بها، معبرين عن آرائهم ورؤاهم حول سبل معالجتها ودورهم في تحقيق التغيير الإيجابي.

واختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات المهمة، منها ضرورة تطوير الخطاب الإعلامي ليواكب التحديات الراهنة، والاستثمار في الفنون والثقافة لترسيخ الهوية الوطنية، والاستفادة من التطور التكنولوجي بشكل إيجابي، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي الأمني بين الشباب، ومكافحة الشائعات والتشويش الفكري عبر مختلف القنوات.



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فعاليات ملتقى إدراك للقاءات الحوارية