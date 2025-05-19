شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: سقوط طائرة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية واستشهاد طاقمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المتحدث العسكري عميد أ. ح غريب عبدالحافظ: «إنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم الإثنين الموافق 19 / 5 / 2025 سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني واستشهاد طاقمها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة».

وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.