شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق مبنيين فى منطقتى جوش دان وحولون فى تل أبيب بصواريخ إيرانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت عربات الإطفاء والإسعاف إلى مبنى يحترق فى منطقة "جوش دان"، وسط تل أبيب، ومبنى أخر فى منطقة "حولون" جنوب نفس المدينة، إثرا إصابتهما بصواريخ إيرانية ضمن الهجمات الأخيرة فجر اليوم السبت.

وأطلقت إيران فجر اليوم دفعة من الصواريخ، يقدر عددها بعشر صواريخ حسب وسائل الإعلام العبرية، وأصابت الصواريخ مناطق فى مدينة تل أبيب، بينما اعترضت منظومات الدفاع الإسرائيلية صواريخ أخرى فوق سماء كل من مدينتى القدس وحيفا، ومنطقة السهل الساحلى.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها التاسع، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".