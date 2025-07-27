شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء: تغيير كابل محطة جزيرة الذهب بعد فشل إصلاحه على مدار 18 ساعة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه جارى الآن تغيير جزء كبير من الكابلات الكهربائية الخاصة بمحطة محولات جزيرة الذهب بعد فشل محاولات الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى إصلاح الكابل على مدار 18 ساعة، والذى تسبب فى انقطاع الكهرباء ومياه الشرب عن مناطق الجيزة والهرم وفيصل وساقية مكى منذ الساعة 11 مساء وحتى الآن.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يجرى حاليا اعمال تغير الأجزاء المحترقة من الكابلات ومن المتوقع أن تستغرق من 4 إلى 5 ساعات، موضحاً أن إجمالى قدرة ماكينات الديزل "المولدات الاحتياطية" التى سيتم الاستعانة بها من شركات توزيع الكهرباء لإعادة التيار الكهربائى لمناطق الجيزة والهرم وفيصل وساقية مكى تبلغ حوالى 40 ميجا وات، كاشفا أن إجمالى الاحمال المفصولة بسبب خروج محطة محولات جزيرة الذهب 140 ميجا وات.

و تابع المصدر أن ال40 ميجا وات قدرة المولدات الكهربائية سيتم الاستعانة بها لتشغيل محطات مياه الشرب والمرافق العامة بالجيزة لحين الانتهاء من إصلاح العطل الذى نشب بمحطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء منذ الساعة 11 مساء أمس وحتى الان.

و قال المصدر أنه من الصعب إعادة التيار الكهربائى للقطاع المنزلى قبل انتهاء أعمال الإصلاح بمحطة جزيرة الذهب، موضحا أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء دفعت بـ20 ماكينة ديزل بقدرة 4 ميجا وات وكذلك شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وكان المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدر تعليمات عاجلة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافى بالدفع بمولدات احتياطية لإعادة التيار الكهربائى للجيزة بعد انقطاع استمر 19 ساعة.