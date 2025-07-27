شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الأولى.. 65.85% حد أدنى لطلاب الثانوية العامة النظام القديم - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق أن فيما يخص طلاب الثانوية العامة النظام القديم سجل الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر وعدد الطلاب 1411 طالبا وعدد الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 280 طالبا، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % وعدد الطلاب 527 ، ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا .

أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بلجامعات والمعاهد للعام الجامعي2026/2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 وحتى يوم السبت الموافق 2025/8/2 وفقًا للحد الأننى وعدد الطلاب.