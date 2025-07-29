خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 4 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، ضُبط خلالها نحو 4 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، وبيعه بأعلى من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء الحر أو المدعم، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.