الخليج اليوم .. السعودية: نؤكد رفض وإدانة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين بإيران

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت وزارة الخارجية رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعبّرت في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

قُتل 103 أشخاص وأصيب 188 آخرين، الأربعاء، في إيران جراء انفجارين وقعا قرب مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق، وفق ما أفادت وسائل إعلام وجهات رسمية إيرانية.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن "الوضع الآن في كرمان طبيعي، وتحت سيطرة القوات الأمنية".