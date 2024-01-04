شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد حدة القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلى عبر الحدود الجنوبية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت حدة القصف المتبادل بين حزب الله فى الجنوب اللبنانى من جهة والجيش الإسرائيلى من جهة أخرى عبر الحدود المشتركة بين البلدين، إذ أعلن الحزب عن تنفيذ إحدى عشرة عملية تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية على مدار يوم أمس، فيما نعى الحزب 9 من عناصره بينهم مسئول بارز جراء عمليات قصف إسرائيلي جوي ومدفعى.

وأعلن الحزب تنفيذ 4 عمليات من القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، أبرزها استهداف تجمعات لجنود اسرائيليين في موقع بياض بليدا وموقعي ثكنة زبدين ورويسات العلم بمحيط مزارع شبعا بصواريخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة. كما نفذ 7 عمليات من القطاع الغربي أبرزها استهداف مواقع ثكنة زرعيت وجل العلام وبركة ريشا بالأسلحة المباشرة واستهداف موقع المالكية بصاروخ بركان وثكنة دوفيف بدفعة صاروخيّة كبيرة. وشن الطيران الحربى الإسرائيلى مساء أمس الأربعاء، غارة وسط بلدة الناقورة بالقطاع الغربي أحدثت دويًا هائلًا ودمرت منزلًا وألحقت اضرارًا بالمنازل المحيطة، مما أسفر عن سقوط 4 وفيات دفعة واحدة وعدد من الإصابات. كما شن الجيش الاسرائيلى غارات جوية على بلدات بالقطاع الأوسط بالجنوب اللبناني أبرزها عيترون وعيتا الشعب ومركبا ، مما أسفر عن سقوط 5 ضحايا في ضربات متفرقة.



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