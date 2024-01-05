شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال لـ"سكان غزة": الممر الإنسانى على محور صلاح الدين مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبلغ سكان غزة أن الممر الإنساني على محور صلاح الدين مغلق.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.