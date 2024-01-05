شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالبرلمان اللبناني: الوضع الميداني في الجنوب يثبت أن إسرائيل غير قادرة على المواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب في البرلمان اللبناني بلال عبد الله، إن الوضع الميداني في الجنوب يثبت أن إسرائيل غير قادرة على المواجهة.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تريد مبررا لتوسيع عدوانها على لبنان أو فلسطين.

وأشار النائب في البرلمان اللبناني، إلى أن المجتمع الدولي عاجز عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.