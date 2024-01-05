شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد صباح السالم الصباح.. شغل العديد من المناصب آخرهم وزيرا لخارجية الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشيخ محمد صباح السالم الصباح.. يعتبر تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لوزراء الكويت، أول تعيين بعهد أمير البلاد الجديد الذى تولى منصبه، فى ديسمبرالماضى.

وجاء قرار التعيين بناءا على خبرة وكفاءة الشيخ محمد صباح السالم الصباح الذى ولد فى عام 1955 وحصل على درجة البكالوريوس فى الاقتصاد من كلية (كليرمونت) فى كاليفورنيا والدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة (هارفارد) بالولايات المتحدة الأمريكية.

شغل الشيخ محمد صباح السالم الصباح العديد من الوظائف منها معيد عضو بعثة فى قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة الكويت بين عامى 1979 و1985 ثم عين أستاذا فى القسم عام 1985.

انتدب الشيخ محمد صباح السالم الصباح إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية من عام 1987 إلى عام 1988.

عين سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993 واستمر فى ذلك المنصب إلى أن عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية فى 14 فبراير 2001.

فى 14 يوليو 2003 عين وزيرا للخارجية ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.

فى 9 فبراير 2006 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وأعيد تكليفه بنفس المناصب فى يوليو 2006 وفى مارس 2007 وفى التعديل الوزارى الذى جرى فى أكتوبر 2007 وفى مايو 2008.

فى 12 يناير 2009 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة.

عين فى 29 مايو 2009 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

عين فى 8 مايو 2011 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية واستمر فى المنصب إلى أكتوبر 2011.