الجيش الإسرائيلي يستهدف مسجدا في بلدة العباسية جنوبي لبنان

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من جانبها، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، إنه "تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه كريات شمونة في الجليل الأعلى"، وذلك في أعقاب تصعيد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته خلال الليلة الماضية، حيث أغار على أطراف بلدة عيتا الشعب، ونفذ غارتين على أطراف موقع الراهب وعيتا الشعب، وغارة على الأودية المحيطة ببلدتي القوزح وبيت ليف في القطاع الأوسط.
6 يناير, 18:52 GMT
وقال غالانت، اليوم الإثنين، في مقابلة مع صحيفة أمريكية، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "إننا نقاتل محورا وليس عدوا واحدا. إسرائيل بدأت تنتقل من الحرب المكثفة إلى العمليات الخاصة".
وأضاف غالانت: "لا يمكننا قبول احتمال أن تحدد حماس وحزب الله وإيران حياتنا. إنهم في "حزب الله" يرون ما حدث في غزة. وهم يعرفون أنه يمكننا القيام بـ "نسخ ولصق" في بيروت".
6 يناير, 20:27 GMT
وأوضح الوزير في المقابلة خطورة هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، وحقيقة أنه صدم بشدة الشعور الإسرائيلي بالأمن وقال "إن السابع من أكتوبر هو أكثر الأيام دموية بالنسبة للشعب اليهودي منذ عام 1945، وعلى العالم أن يفهم ذلك. الأمر مختلف".