الجيش الإسرائيلي يستهدف مسجدا في بلدة العباسية جنوبي لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال موقع "ليبانون ديبايت" إن الأضرار التي لحقت بالمسجد جاءت إثر استهداف الجيش الإسرائيلي له بقذيفتي دبابة ميركافا، أصابتا داخل المصلى ومئذنة المسجد، كما قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدات الضهيرة ومروحين والخيام.

من جانبها، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، إنه "تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه كريات شمونة في الجليل الأعلى"، وذلك في أعقاب تصعيد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته خلال الليلة الماضية، حيث أغار على أطراف بلدة عيتا الشعب، ونفذ غارتين على أطراف موقع الراهب وعيتا الشعب، وغارة على الأودية المحيطة ببلدتي القوزح وبيت ليف في القطاع الأوسط.

6 يناير, 18:52 GMT

وقال غالانت، اليوم الإثنين، في مقابلة مع صحيفة أمريكية، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "إننا نقاتل محورا وليس عدوا واحدا. إسرائيل بدأت تنتقل من الحرب المكثفة إلى العمليات الخاصة".

وأضاف غالانت: "لا يمكننا قبول احتمال أن تحدد حماس وحزب الله وإيران حياتنا. إنهم في "حزب الله" يرون ما حدث في غزة. وهم يعرفون أنه يمكننا القيام بـ "نسخ ولصق" في بيروت".

6 يناير, 20:27 GMT

وأوضح الوزير في المقابلة خطورة هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، وحقيقة أنه صدم بشدة الشعور الإسرائيلي بالأمن وقال "إن السابع من أكتوبر هو أكثر الأيام دموية بالنسبة للشعب اليهودي منذ عام 1945، وعلى العالم أن يفهم ذلك. الأمر مختلف".

وكان زعيم "حزب الله" حسن نصر الله هدد يوم الجمعة الماضي بعد اغتيال المسؤول الكبير في حماس صالح العاروري وقال: "سيكون هناك رد عسكري على الهجوم الإسرائيلي".

ومساء الثلاثاء الماضي، أعلنت "حماس" نبأ اغتيال العاروري و6 آخرين، بينهم 2 من قادة "القسام" و4 من كوادر الحركة، باستهداف مقر الحركة في الضاحية الجنوبية بثلاثة صواريخ من مسيرة إسرائيلية.