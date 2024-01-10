شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لأماكن متفرقة في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين قصف الاحتلال أماكن متفرقة في دير البلح ومخيم المغازى وسط قطاع غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 23 ألف شهيد و58 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، فضلًا عن نزوح نحو 1.9 ملايين شخص (نحو 85 في المئة من سكان القطاع)، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.