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الجيش اللبناني: العثور على 5 خراطيم تستعمل لضخ مواد حارقة إلى الأراضى اللبنانية من إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني العثور على 5 خراطيم تستعمل لضخ مواد حارقة إلى الأراضى اللبنانية من إسرائيل، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكان قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون بحث، مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء ارولدو لاثارو، سبل التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل في ظل الوضع الراهن في الجنوب.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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