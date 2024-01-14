الآلاف يتظاهرون في حيفا للمطالبة برحيل نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة لخلافته.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقام بتنظيم المظاهرة مجموعة ذات توجه يساري تدعى "احتجاجات الشعب في حيفا"، والتي تعد ثاني احتجاج كبير مناهض للحكومة في المدينة الساحلية الشمالية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ويخطط بعض المشاركين في المظاهرة للمضي فيها من حيفا إلى قيسارية، للاحتجاج بالقرب من مقر إقامة نتنياهو الخاص هناك، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويتهم وزير الدفاع السابق، موشيه يعالون، نتنياهو بخلق الظروف التي سمحت لحركة "حماس" الفلسطينية بشن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على إسرائيل، والذي قتل فيه نحو 1200 شخص، واختطفوا قرابة 240 إلى قطاع غزة.

ويقول يعالون، في إشارة إلى محاكمة نتنياهو بالفساد: "إن المسؤولية النهائية للمتهم، ترجع أيضا إلى سياسته المجنونة التي تنظر إلى "حماس" باعتبارها رصيدا، والسلطة الفلسطينية باعتبارها عبئا".

يشار إلى أنه خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، تظاهر المئات من الإسرائيليين، للمطالبة برحيل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء في البلاد، وحكومته أيضا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء السبت الموافق 6 يناير/ كانون الثاني، أن المئات من الإسرائيليين تظاهروا في مدينة حيفا الواقعة على البحر المتوسط، للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو، والدخول في عملية انتخابات فورية.

أمس, 21:41 GMT

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس"على مستوطنات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، ما يزيد على 23 ألف قتيل فلسطيني، وأزمة إنسانية خانقة.