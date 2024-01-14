ليبرمان: اعتزام نتنياهو جلب عمال فلسطينيين إلى الداخل الإسرائيلي "فضيحة" وتمسك بمفاهيم قديمة

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر لبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن نية نتنياهو استقدام عمالة فلسطينية للداخل الإسرائيلي فضيحة جديدة وتمسك بتقاليد ومفاهيم انفجرت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقصد بها عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس.
وطالب ليبرمان، نتنياهو، بعدم "تكرار أخطاء الماضي".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن جمعية الإسعافات الأولية العقلية الإسرائيلية تلقت ما يزيد على 100 ألف طلب للمساعدة النفسية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.