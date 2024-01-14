الخليج اليوم .. "معايير مزدوجة".. نجيب ساويرس يسخر من تبرير واشنطن لضرباتها ضد الحوثيين وإدانتها لضربات السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

علق رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس على الضربات الأمريكية على الحوثيين وقارن رد فعل الولايات المتحدة عليها وعلى الضربات السعودية على الحوثيين.

وقال ساويرس على "إكس" (تويتر سابقا): "أطرف شيء هو أنه عندما كانت المملكة العربية السعودية في حالة حرب مع الحوثيين أدانت الولايات المتحدة السعودية لهذه الحرب".

وأضاف: "الآن لا بأس لأنهم هم الذين في حالة حرب مع الحوثيين ... مرة أخرى معايير مزدوجة".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية شن الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة وغيرها من المدن في اليمن، فجر الجمعة 12 يناير، تبعتها ضربات على قاعدة الديلمي في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم السبت، وذلك ردا على هجمات حركة "أنصار الله" على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وأثار الهجوم الأمريكي البريطاني على الحوثيين دون تفويض أممي إدانات رسمية دولية واسعة.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هجوم الولايات المتحدة وحلفائها على اليمن دون تفويض من الأمم المتحدة.