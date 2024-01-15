الجيش الأمريكي يؤكد إصابة سفينة حاويات تابعة له بصاروخ أطلقته "أنصار الله"... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان للقيادة الأمريكية أنه "في 15 يناير/كانون الثاني، أطلقت حركة "أنصار الله" (المدعومون من إيران) صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحركة في اليمن، وأصابت سفينة الحاويات "غيبرالتار إيغل" التي ترفع علم جزر مارشال، والتي تملكها وتديرها الولايات المتحدة الأمريكية".
وبحسب البيان، لم يبلغ طاقم السفينة عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة. وواصلت سفينة الحاويات إبحارها وفق المسار.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الاثنين، أن "هجماتها في البحر الأحمر ستستمر".
وأضاف عبد السلام أن "طلبنا هو إنهاء العدوان في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة في الشمال وفي الجنوب"، مؤكدًا أن الحركة تواصلت مع المجتمع الدولي وأن المباحثات مستمرة لتوضيح الموقف.
وشدد التأكيد أن "السفن الملاحية في البحرين الأحمر والعربي آمنة لكل السفن في العالم باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، وأن الحركة لا تريد التصعيد"، متهمًا أمريكا وبريطانيا بعسكرة البحر الأحمر وملئه بالبوارج والفرقاطات والقطع العسكرية.
وذكرت الوكالة أن "شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أعلنت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية وترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ بالقرب من مدينة عدن اليمنية".
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.
وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ13 من يناير/كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 24 ألف و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".