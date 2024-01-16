غالانت: المرحلة المكثفة من الأعمال العدائية في شمال غزة انتهت

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دبي - محمود عبدالرازق - وأشار غالانت، في بيانه لوسائل الإعلام، إلى القتال في قطاع غزة، قائلا: "قبل ثلاثة أشهر، قدمت خطة الحرب إلى مجلس الوزراء مع رئيس الأركان، ولاحظنا مراحل العملية وأوضحنا أن مرحلة المناورة المكثفة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، وفي شمال قطاع غزة انتهت هذه المرحلة".
وأضاف غالانت: "في جنوب قطاع غزة سنصل إلى هذا الإنجاز قريبًا، وفي كلا المكانين ستأتي اللحظة التي ننتقل فيها إلى المرحلة التالية".
وأشار غالانت بالقول: "حددنا مراحل التنفيذ وأوضحنا أن مرحلة المناورات البرية المكثفة ستستمر نحو ثلاثة أشهر، وفي شمال قطاع غزة انتهت هذه المرحلة".
وأكد غالانت على "عدم إمكانية إطلاق سراح المختطفين إلا من موقع القوة"، وتابع: "إذا توقفت النار، فإن مصيرهم سيكون محسومًا لسنوات في أسر حماس".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال من كلا الجانبين، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.