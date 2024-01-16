"القسام" تستهدف دبابتين إسرائيليتين وتنشر مشاهد لقصف القوات الإسرائيلية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت "القسام" أنه تم استهداف مزدوج لناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" على تخوم حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.
وأضافت "القسام" أنها نشرت مشاهد من العملية المشتركة التي دك فيها مجاهدو "كتائب القسام" و"سرايا القدس" قوات الاحتلال الراجلة بقذائف الهاون شمال قطاع غزة.
وأكدت "سرايا القدس" في بيانها، أن العمليات المشتركة مع "كتائب القسام" أدت لتدمير الدبابتين وإخراجهما من العمليات العسكرية.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.