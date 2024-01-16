رئيس بلدية سديروت الإسرائيلية يدعو إلى "إبادة" أي منطقة يطلق منها النيران باتجاه المستوطنة

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن ألون دافيدي، أن المنطقة بأكملها يجب أن تكون منطقة "إبادة"، وذلك تعليقا على استمرار إطلاق النار من شمال قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة.
وقال رئيس بلدية سديروت:
يجب أن نعمل بشكل منهجي، إذا أطلقوا النار من منطقة معينة، فيجب محو تلك المنطقة بأكملها.
يشار إلى أن عودة المستوطنين إلى منازلهم في مستوطنة سديروت قد تأجل إلى نهاية الشهر المقبل، بدلاً من الموعد الذي كان مقررًا وهو الرابع من الشهر نفسه.
وأوضحت "القسام" أنه "تم استهداف مزدوج لناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" على تخوم حي الشيخ رضوان في مدينة غزة"، مضيفة أنها نشرت مشاهد من العملية المشتركة التي دك فيها مجاهدو "كتائب القسام" و"سرايا القدس" قوات الاحتلال الراجلة بقذائف الهاون شمال قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.