"أنصار الله" اليمنية تتبنى استهداف سفينة جنوبي البحر الأحمر كانت متجهة إلى إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث العسكري باسم "القوات المسلحة اليمنية" التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: ""نفذت القوات البحرية للقوات المسلحة اليمنية، بعون الله، عملية استهداف للسفينة "زوغرافيا" التي كانت متوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".

وأضاف سريع: "جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية منها الرسائل التحذيرية النارية".

وحسب وكالة "سبأ" التابعة للحركة، قالت "أنصار الله" في بيان: "ندعو شركات الشحن التي تبحر بالبحر الأحمر لاستمرار عملياتها بشكل طبيعي طالما أنها لن تتجه إلى إسرائيل".

وأضاف البيان أن "العمليات في البحر الأحمر مرتبطة بإنهاء العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والوقود إلى قطاع غزة".

كما شدد البيان على أن "العدوان العسكري الأمريكي البريطاني الأخير لن يغير من موقف صنعاء الثابت".