وسط مخاوف من كشف وثائق سرية.. مراقب الدولة الإسرائيلي يطلب الحصول على التقارير العسكرية يوم 7 أكتوبر

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن حالة من التوتر تسود الأروقة الإسرائيلية خاصة بين مكتب مراقب الدولة متنياهو أنغلمان، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية في أعقاب مراجعة المراقب لأحداث السابع من أكتوبر.

وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف حقيقية داخل إسرائيل من الكشف عن وثائق استخبارية سرية تتعلق باليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى" أثناء الحرب، حيث أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يدّعي أن مراقب الدولة قد طالب ببدء تحقيق في أحداث الـ 7 من أكتوبر، قبل بدء أنشطة فريق التحقيق في الحرب المكّلف والذي عينه رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، وهو فريق يرأسه رئيس الأركان السابق شاؤول موفاز، إلى جانب ثلاثة جنرالات في قوات الاحتياط.

ولفتت إلى أن متنياهو أنغلمان طلب من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الحصول على كامل ملخصات المشاورات والمناقشات وأي تقييمات للأوضاع العسكرية في مكاتب كل من رئيس الأركان وقائد القوات الجوية وقائد البحرية ورئيس شعبة العمليات، فضلا عن قائد القيادة الجنوبية وقائد فرقة غزة، وهي التقارير والملخصات بداية من ليلة السادس من أكتوبر وحتى نهاية اليوم التالي لها، وهو اليوم الأول من عملية "طوفان الأقصى".

وفي سياق متصل، أفادت قناة إسرائيلية بأن "أنفاق قطاع غزة أكثر تطورًا من تقديرات الجيش الإسرائيلي قبل دخوله القطاع، حيث وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن التعامل مع الأنفاق في غزة يتطلب وقتا أطول مما توقعه الجيش الإسرائيلي، قبل دخوله القطاع، وقبيل اندلاع عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن تلك الأنفاق بدت أكثر طولا وأكثر تطورا من التقديرات التي كانت قبل دخول الجيش الإسرائيلي غزة، وأن الحرب البرية في مدينة خان يونس ستستغرق بضعة أسابيع إضافية على الأقل.

ومن جانبها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شبكة الأنفاق التي دشنتها المقاومة الفلسطينية في غزة فاقت التقديرات الإسرائيلية قبل الحرب مئات المرات.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي فوجئ بأن حجم شبكة الأنفاق في القطاع "يفوق تقديرات القادة العسكريين بنحو 600%"، وأن إجمالي طول أنفاق حركة حماس في قطاع غزة لم يصل إلى 400 كيلومتر فقط كما توقع الجيش سابقا، ولكنه وصل إلى ما بين 560 و720 كيلومترًا.

وتحت عنوان "5700 مدخل للأنفاق.. مئات الكيلومترات تحت الأرض"، أشارت الصحيفة إلى أن الجيش يقدر أن غزة فيها ما لا يقل عن 5700 مدخل للأنفاق، وأن نطاق وعمق ونوعية الأنفاق التي بنتها "حماس" أذهلت الجيش الإسرائيلي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى الـ13 من يناير/ كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألفًا و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".