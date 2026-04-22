هزاع بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة حارب سعيد حمد العميمي وحمد أحمد النخيره المحرمي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء في وفاة المغفور لهما، بإذن الله، حارب سعيد حمد العميمي وحمد أحمد النخيره المحرمي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء المُقام في «مجلس المسعودي» في منطقة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرتي الفقيدين، داعياً المولى تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويُسكنهما فسيح جناته، ويُلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

ورافق سموه، خلال أداء واجب العزاء، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.