"الأمم المتحدة" ترحب بإعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار وتدعو إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية

ابوظبي - سيف اليزيد - رحب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بإعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار، واصفا الخطوة بأنها مهمة نحو خفض التصعيد وتهيئة مساحة ضرورية للدبلوماسية وبناء الثقة بين إيران والولايات المتحدة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي، باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكد خلاله أن الأمين العام، يشجع جميع الأطراف على البناء على هذا الزخم، والامتناع عن أية إجراءات قد تقوض وقف إطلاق النار، والانخراط بشكل بناء في المفاوضات للتوصل إلى حل مستدام ودائم.

وأعرب عن دعم الأمين العام الكامل لجهود باكستان في تسهيل المزيد من المحادثات، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المساعي في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تسوية شاملة ودائمة للنزاع.