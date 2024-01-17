"أنصار الله" تقلل من شأن تصنيف واشنطن لها كمنظمة إرهابية وتؤكد دعمها للفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقاً): "لا قيمة للتصنيف الأمريكي، ولن يغير ذلك من موقف اليمن الداعم لفلسطين، بل نعتبره وسام شرف لليمن لمساندته المقاومة الفلسطينية في غزة".

وأضاف: أمريكا تمارس عدوانيتها على اليمن بتصنيف وبدون تصنيف".

ورأى عبد السلام، أن "السياسات الأمريكية الاستكبارية ودعمها كيان الإجرام الصهيوني يجعلها راعية الإرهاب الحقيقي"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية كمنظمة إرهابية عالمية، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنا تجارية في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يوما".

وأضافت : "الحوثيون شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.

وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.