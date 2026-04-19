متطوع من ذوي الإعاقة يجسّد روح العطاء في تنظيم دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة

ويؤدي المتطوع مهامه ضمن فرق التنظيم التي تعمل في محيط الملاعب، حيث يسهم في دعم الجهود التشغيلية وتوجيه الجماهير والمشاركة في إدارة الإعلام بالبطولة، ضمن فرق تضم أكثر من 400 متطوع ومتطوعة، يشاركون في إنجاح الحدث الرياضي القاري.
وتبرز مشاركة المتطوعين من ذوي الإعاقة حرص اللجنة المحلية المنظمة على تمكين مختلف فئات المجتمع وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، في إطار بيئة تراعي التنوع وتدعم مشاركة الجميع في العمل التطوعي، وتعمل على إكساب الكفاءات السعودية مهارات إدارة الحشود والتنظيم وفق معايير عالمية.
وتعمل اللجنة المحلية المنظمة على توفير البرامج التدريبية والتأهيلية للمتطوعين قبل انطلاق البطولة، لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي والتنظيمي الذي يسهم في تعزيز تجربتهم التطوعية ويعكس الصورة الحضارية لتنظيم المملكة للبطولات القارية والدولية.
يذكر أن مدينة جدة تواصل استضافة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، وينطلق دور نصف النهائي يوم الاثنين بمواجهة تجمع الأهلي السعودي وفيسيل كوبي الياباني، على أرض ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
