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وزير الصناعة الأردني يعلن ارتفاع أسعار شحن الحاويات من الصين وشرق أسيا لأكثر من 160%

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن الشمالي، قوله إن "ما يحدث في مضيق باب المندب له أثر على ارتفاع أسعار شحن الحاويات وهو ما سيدفع الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات مماثلة لما تم اتخاذه في أزمة جائحة بتحديد سقوف سعرية لشحن الحاويات المحملة بالسلع الأساسية".

جاءت تصريحات الشمالي خلال لقائه مع اللجنة المالية النيابية، قال فيها إن "الوزارة خاطبت شركة الصوامع المملوكة للحكومة للسماح للقطاع الخاص بالتخزين بسعر الكلفة".

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وأكد الشمالي للنواب أن "مخزون مادة القمح في الأردن، يكفي لمدة 10 أشهر، ومادة الشعير يكفي لمدة ثمانية أشهر، والمواد الغذائية الأخرى مخزوناتها تزيد عن شهرين".

ووفقا لبيانات التداول، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر آذار/ مارس المقبل بنسبة 0.35 بالمئة إلى 78.15 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مارس لخام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 0.54 بالمئة إلى 72.87 دولارا.

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وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأربعاء، عن قصف قواتها 14صاروخا معدا للإطلاق في اليمن، وفي اليوم السابق، هاجمت جماعة "أنصار الله" سفينة شحن أمريكية في خليج عدن، بواسطة طائرة مسيرة هجومية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المحلل في شركة "زاوجين فيوتشرس"، جاو جيان، قوله: "إذا انتشر الوضع في البحر الأحمر إلى مناطق أخرى، فمن الممكن حدوث قفزة قصيرة الأجل في الأسعار (النفط). ومع ذلك، يتعرض النفط لضغوط الأساسيات الضعيفة، منذ أواخر العام الماضي".

ويتأثر سعر النفط أيضا بسعر الصرف، إذ انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.16 بالمئة، إلى 103.28 نقطة، وانخفض سعر الدولار للمواد الخام المتاحة للشراء بعملات أخرى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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