النائب العام اللبناني ينفي وفاة هانيبال القذافي

دبي - محمود عبدالرازق - وشدد في تصريحات لبوابة "الوسط" الليبية، أمس الخميس، أن "القذافي بخير وبصحة جيدة".

وأشار عويدات إلى أن "أنباء وفاة هانيبال القذافي غير صحيحة ومجرد شائعات"، مشددًا على أن هانيبال "كان قبل يومين لديه موعد مع طبيب الأسنان، وأنه بصحة جيدة".

ولفتت بوابة "الوسط" اللييبية إلى أن موكلة هانيبال القذافي، ريم يوسف الدبري، نفت أمس الخميس، الأنباء المتداولة بشأن وفاته في سجون لبنان إثر نوبة قلبية.

29 يوليو 2023, 12:15 GMT

ويعاني هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في السجون اللبنانية، منذ أكثر من 10 سنوات، من تدهور في حالته الصحية، التي استدعت نقله عدة مرات إلى المستشفى، وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه.

يشار إلى أن هانيبال القذافي غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.