الجامعة العربية: لابدّ من الالتزام بمبدأ حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين

إنهاء الحرب في غزة

الدمام - شريف احمد - أكدت جامعة الدول العربية ضرورة التزام أي ترتيب بشأن مستقبل ومصير فلسطين لمبدأ حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين.جاء ذلك خلال مشاركة جامعة الدول العربية في قمة دول عدم الانحياز التي عُقدت في كمبالا بأوغندا مؤخرًا، بناءً على دعوة من رئيس القمة يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا.وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن ممثل الجامعة الأمين العام المساعد د. خالد منزلاوى التقى عددًا من رؤساء الوفود المشاركة في القمة ووزراء الخارجية الأعضاء في الحركة.واستعرض منزلاوي عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وخاصة السبيل في إنهاء الحرب في غزة، وتسهيل دخول المساعدات والوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. This is a Twitter Status تشارك في قمة This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة الدول العربية (@arableague_gs)البيان بتحرك المجتمع الدولي بشكل حثيث، لا سيما الدول ذات التأثير لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.وأكدت التأييد بشكل كامل للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.