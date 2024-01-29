شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس النواب الأردنى: حذرنا من توسع التصعيد فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الرحيم المعايعة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، إننا حذرنا عشرات المرات من توسع التصعيد في المنطقة، متابعا: "يجب إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضاف خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": على شعوب العالم الاتحاد والتكاتف لإنقاذ قطاع غزة من عدوان الاحتلال وحكومة نتنياهو.

ولليوم الـ115، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 65 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.