شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير دولى: 1.6 مليون طفل يحتاجون لمساعدات إنسانية فى جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقديرات خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 وفق تقرير المجلس النرويجي للاجئين، أن 9 ملايين شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في جنوب السودان، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليون طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد.

ووفق تقرير المجلس أنه فر حتى الآن أكثر من 500 ألف شخص من الحرب في السودان إلى جنوب السودان بواقع أكثر من 30 في المائة من جميع اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين اضطروا إلى الفرار من السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 طلباً للحماية حيث تعد جنوب السودان واحدة من أفقر الأماكن على وجه الأرض.

ولفت التقرير الدولي الي انه امتد التأثير المدمر للصراع إلى المناطق المحيطة البلدان التي لا تملك فيها المجتمعات المضيفة القدرة على التعامل مع النزوح الجماعي.

وأكد التقرير أن جنوب السودان، الذي خرج مؤخراً من عقود من الحرب، يواجه وضعاً إنسانياً سيئاً قبل اندلاع الحرب في السودان. وكان لديه بالفعل تسعة ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، ويواجه ما يقرب من 60 في المائة من السكان معاناة شديدة مستويات انعدام الأمن الغذائي.

ودعا التقرير الي ضرورة ان يقدم المجتمع الدولي دعماً أفضل لجنوب السودان وهو يتحمل تكلفة فرار أكثر من نصف مليون شخص من الصراع

وناشد المجلس النرويجي في تقريره جميع أطراف النزاع إلى وقف ما يحدث والسماح لمنظمات الإغاثة، بالوصول إلى جميع المدنيين المحتاجين.