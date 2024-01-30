شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينية وإصابة 9 آخرين برصاص الاحتلال في محيط مستشفى الأمل بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهدت مواطنة فلسطينية، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، أن دبابات الاحتلال أطلقت نيرانها بالقرب من المستشفى ومبنى الجمعية المحاصر في مدينة خان يونس؛ ما أدى لاستشهاد امرأة وإصابة تسعة آخرين من النازحين.

وفي وقت لاحق، اقتحمت آليات الاحتلال ساحة مستشفى الأمل تحت تهديد السلاح، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص والقذائف، وطالبوا النازحين بإخلاء المبنى.

وقالت الجمعية، إن المرضى والطواقم الطبية والنازحين تحت خطر شديد، وأن قوات الاحتلال هدمت السور الخارجي للمبنى، وأطلقت النار والقنابل الدخانية صوب النازحين وكوادر الجمعية، وصوب باب مبنى الجمعية والمستشفى، ما أدى لاشتعال النيران في عدد من خيام النازحين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الاثنين الماضي، سلسلة غارات مُكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته في المناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف المواطنين الفلسطينيين إلى النزوح.

يُذكر أن 14 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي، بينها تسعة مستشفيات في الجنوب وستة في الشمال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 26637 مواطنا فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65387 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.