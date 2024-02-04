الخليج اليوم .. وزير الدفاع يدشن آخر طائرة نفاثة تم تجميعها في السعودية

دشن الأحد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آخر طائرة نفاثة تم تجميعها في السعودية.

وغرد وزير الدفاع على منصة أكس وكتب: سُعدت بتدشين آخر طائرة نفاثة متقدمة من طراز "هوك تي ١٦٥" تم تجميعها في المملكة بأيدٍ وطنية بشكل كامل، وتكريم العاملين عليها.

و‏اضاف: "يعكس هذا الإنجاز امتداد نجاحات رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في نقل وتوطين التقنية لقطاع الصناعات العسكرية".