بوتين يبحث مع الرئيس الإماراتي خطوات تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وبحثا قضايا مواصلة تطوير العلاقات الودية الروسية الإماراتية في ضوء زيارة الرئيس الروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 6 ديسمبر(كانون الثاني) 2023".

وأضاف البيان: "على خلفية المواجهة العسكرية المستمرة في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، تم النظر في خطوات تقديم مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة".

وتابع البيان: "تم التأكيد على الموقف المبدئي لروسيا والإمارات العربية المتحدة المؤيد لوقف إطلاق النار المبكر واستئناف العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد وعادل للمشكلة الفلسطينية على أساس قانوني دولي معروف".

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة بعرقلة جميع الجهود الرامية إلى وقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعرب لافروف خلال جلسة لمجلس الأمن، عن قلق روسيا حيال تشكيك القيادة الإسرائيلية في مبدأ حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

يأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها حركة حماس على مستوطنات في غلاف غزة.

23 يناير, 22:16 GMT

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 27 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.