شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يؤكد ضرورة احترام القانون وتطبيقه على الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، ضرورة احترام القانون وتطبيقه على الجميع، ومواصلة مواجهة الفساد سواء داخل أجهزة الدولة أو خارجها.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال زيارة تفقدية لمنطقة "المنيهلة" للاطلاع على عملية رفع مخلفات البناء التي ظلت متراكمة لمدة تفوق العقد من الزمن، وانطلقت عملية الإزالة منذ أكثر من أسبوعين بناء على توجيهات من الرئيس التونسي.



ودعا سعيد -وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية- المسؤولين المحليين إلى بذل المزيد من العمل للاستجابة لمطالب المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم، والعمل على سير المرافق العمومية سيرا طبيعيا.



كما اطلع سعيد على مشاغل عدد من المواطنين، مؤكدا أن الحلول قادمة ويجب أن تكون حلولا اجتماعية تهم كل التونسيين في كل المناطق، مع العمل في الوقت ذاته على فرض احترام القانون على الجميع.