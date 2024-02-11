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العدوان على غزة.. استشهاد 4 في قصف مستشفى ناصر بخان يونس

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب العشرات مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدة قذائف إسرائيلية استهدفت ساحة مستشفى ناصر التي يوجد فيها مئات النازحين، ما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

العدوان على غزة

بينت أن القصف الإسرائيلي طال كذلك الطوابق العلوية لمستشفى ناصر، ما أدى لتدمير عدة أقسام علاجية.
وحذرت من تكرار سيناريو مستشفى الشفاء في مستشفى ناصر، وارتكاب المزيد من المجازر فيه.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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