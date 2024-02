شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 4 في قصف مستشفى ناصر بخان يونس والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب العشرات مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدة قذائف إسرائيلية استهدفت ساحة مستشفى ناصر التي يوجد فيها مئات النازحين، ما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)بينت أن القصف الإسرائيلي طال كذلك الطوابق العلوية لمستشفى ناصر، ما أدى لتدمير عدة أقسام علاجية.وحذرت من تكرار سيناريو مستشفى الشفاء في مستشفى ناصر، وارتكاب المزيد من المجازر فيه.