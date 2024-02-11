شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 4 في قصف مستشفى ناصر بخان يونس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب العشرات مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدة قذائف إسرائيلية استهدفت ساحة مستشفى ناصر التي يوجد فيها مئات النازحين، ما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وحذرت من تكرار سيناريو مستشفى الشفاء في مستشفى ناصر، وارتكاب المزيد من المجازر فيه.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدة قذائف إسرائيلية استهدفت ساحة مستشفى ناصر التي يوجد فيها مئات النازحين، ما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مساء اليوم مستشفى الأمل التابع لـ #الهلال_الأحمر_الفلسطيني بمدينة #خان_يونس جنوب قطاع #غزة#اليوم | #فلسطين— صحيفة اليوم (@alyaum) February 9, 2024
التفاصيل: https://t.co/WDmZ5LFNW7 pic.twitter.com/Px6UVlelQ1
العدوان على غزةبينت أن القصف الإسرائيلي طال كذلك الطوابق العلوية لمستشفى ناصر، ما أدى لتدمير عدة أقسام علاجية.
وحذرت من تكرار سيناريو مستشفى الشفاء في مستشفى ناصر، وارتكاب المزيد من المجازر فيه.